Em Manaus, polícia caça traficantes que expulsaram equipe de vacinação

Manaus - Após servidores municipais serem impedidos por traficantes de realizarem, na noite dessa quarta-feira (18), vacinação contra sarampo em moradores do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, cobrou do Governo do Estado a garantia de segurança para que as equipes cheguem a todas as regiões da capital .

Acatando ao pedido, equipes da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) mapeiam, desde as primeiras horas da manhã desta quinta (19), áreas de risco na região em que os agentes de saúde foram intimidados.

O primeiro balanço da ação, divulgado pela assessoria, aponta que um homem foi detido e dois veículos com restrição de roubo apreendidos.

A operação na área foi determinada pelo secretário de segurança, Coronel Anézio Paiva, e começou ainda na noite de ontem, quando uma varredura foi feita no local para apurar a denúncia.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Estado. A operação envolve policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP), grupo Fera, Força Tática, Rocam, Comando e Operações Especiais (COE) e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran).

Nas primeiras horas da manhã apenas um homem havia sido detido | Foto: Divulgação/SSP-AM

Casos de sarampo

Manaus é uma das capitais em estado de emergência no norte do País por enfrentar uma epidemia de sarampo, com mais de 440 casos da doença apenas em 2018.

Sobre a denúncia

A SSP-AM determinou que o caso de ameaças relatado seja investigado pela Polícia Civil. Na noite de quarta (18), após o contato da produção de uma equipe de uma TV Local, a policiais militares e da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, da SSP-AM, foram ao bairro Jorge Teixeira, na área onde houve a informação de ameaças, para uma varredura.

Uma força-tarefa foi montada pela SSP no bairro Jorge Teixeira, conforme a assessoria do órgão | Foto: Divulgação/SSP-AM

Agentes de saúde que estavam no local não confirmaram o caso aos policiais militares. Somente após contato com a gerente do Distrito de Saúde é que houve a confirmação das denúncias, sem mais detalhes.

Cabe ressaltar, ainda, que desde o início desta semana, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), da SSP, está em contato com a SEMSA para apoiar e oferecer segurança as equipes de imunização em um trabalho que envolve os comandos de policiamento militar de cada área da cidade.

A Secretaria ressalta, ainda, que tem intensificado operações policiais no bairro do Jorge Teixeira nos últimos meses, com base em levantamentos do setor de inteligência. A Secretaria pede que a população colabore denunciando essas ações criminosas através do telefone 181. A denúncia é anônima, a ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia.

Prefeito cobrou ações da polícia para garantir a segurança dos agentes de saúde | Foto: Joandres Xavier

Confira a nota na íntegra divulgada pelo prefeito Arthur Neto:

É uma notícia muito grave e triste que eu trago ao conhecimento do povo de Manaus e do povo brasileiro. Uma equipe nossa de combate ao sarampo, trabalhando com muito amor pela cidade, com muito amor pelas pessoas, estava vacinando moradores do bairro Jorge Teixeira e sendo acompanhada de uma rede de televisão, quando traficantes do bairro, filiados à falange de tráfico que ameaça dominar este Estado impediram a continuação da vacinação que pode salvar bebês e adultos manauaras.

Eu faço um apelo muito encarecido ao Governador do Estado, que entre com tudo que possa ter de força policial, porque nós não podemos deixar nunca que o Amazonas vire propriedade de traficantes. O Amazonas é propriedade dos amazonenses. E portanto, eu estarei com as equipes da Saúde na rua a partir de amanhã. E se o tráfico quiser impedir que isso aconteça, vai ter que impedir que eu pessoalmente faça o acompanhamento à vacinação.

Mas eu peço encarecidamente que o governador coloque as forças policiais todas na rua porque realmente é de indignar qualquer um nós imaginarmos que tem uma equipe salvando vidas e ao mesmo tempo arriscando as suas vidas, porque traficantes, gente da pior ordem, da pior laia, do pior caráter, da pior extração; gente desse tipo acha que pode com a força das suas armas impedir que um trabalho benemérito das equipes da Semsa que estão enfrentando o sarampo, que ameaça tantas pessoas, domine a situação.

É com indignação que eu faço essa declaração. É com indignação, é com comoção, e é com a certeza de que o governador tomará as providências mais duras, porque eu estou deixando tudo bem claro. Confio que amanhã nós estaremos acompanhados de força policial para ninguém se atrever a fazer o que hoje aconteceu.

Mas eu, de noite, acompanharei as equipes da Semsa pessoalmente e se os traficantes quiserem fazer alguma coisa, me terão à disposição deles. Mas que nós vamos vacinar, nós vamos vacinar! O povo de Manaus precisa, o povo de Manaus merece”.

ARTHUR VIRGÍLIO NETO

Prefeito de Manaus

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

