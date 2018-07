Mulher tem pulmão perfurado ao ser atacada pela 2ª vez pelo ex, no AM

Oziel da Silva Oliveira, de 35 anos, já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime | Foto: Divulgação

Manacapuru – Oziel da Silva Oliveira, de 35 anos, é procurado pela polícia por tentar matar a ex-mulher. O caso aconteceu no dia 15 de julho no município de Manacapuru (a 73 quilômetros de Manaus). Ao ser rejeitado, o homem deu vários golpes de chave de fenda e perfurou o pulmão da companheira.

A vítima, Aldenizes Batalha da Silva, estava na festa de aniversário da cidade, quando foi abordada pelo ex-marido - que a obrigou a ir até a casa dele.



Segundo o delegado Rodrigo Torres, da 1ª Delegacia Interativa de Manacapuru, ao chegarem na residência, Oziel teria tentado reatar o relacionamento. A mulher não aceitou e Oziel ficou revoltado.

Ele pegou uma chave de fenda, golpeou a mulher diversas vezes e depois fugiu do local em uma moto, modelo Honda Biz.

Aldenizes Batalha da Silva foi golpeada diversas vezes | Foto: Divulgação

Aldenizes foi golpeada cinco vezes na região do tórax e teve o pulmão perfurado. Ela foi encaminhada ao hospital de Manacapuru e depois transferida para o hospital 28 de agosto, em Manaus, onde continua internada em estado grave.

Conforme o delegado Torres, a equipe de investigadores de Manacapuru vai interrogar a vítima no hospital, assim que ela estiver fora de perigo, em busca de informações que possam ajudar a encontrar o suspeito.



Oziel já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime. Em janeiro de 2017, os dois ainda viviam juntos e ele, por ciúmes, teria golpeado a mulher com várias facadas.

A Policia Civil pede a colaboração na divulgação da foto de Oziel. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Oziel deve entrar em contato com o disque denúncia: 181, ou com o linha direta da Delegacia de Manacapuru: 9 98443-6347. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

