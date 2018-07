Segundo presidiário é executado na noite desta terça-feira, em Manaus

Manaus - Em menos de três horas, Manaus registrou a morte de mais um presidiário do regime semiaberto do Amazonas. O segundo crime ocorreu na rua SulAmérica, nas proximidades de um conjunto habitacional do Prosamim, no bairro Glória, Zona Oeste de Manaus, nesta terça-feira (17).

Um homem, conhecido como "Naruto", foi morto com vários tiros por homens em um carro. Os suspeitos se aproximaram da vítima, que estava sentada na calçada, em uma cadeira de plástico, e realizaram os disparos. Eles fugiram do local e ainda não foram identificados.

De acordo com o tenente da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Natanael Freires, os suspeitos estavam em um Voyage, de cor preta e placa não identificada.

"Segundo testemunhas, apenas um homem saiu do carro e realizou os disparos. Os tiros atingiram a cabeça e o peito da vítima, que veio a óbito no local", disse o policial.

O homem carregava na perna esquerda uma tornozeleira eletrônica monitorada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). O policial ainda explicou ao Em Tempo que o homem, provavelmente, estava com outras pessoas quando foi abordado pelos criminosos.

"A vítima está calçado, mas encontramos, ao lado dele, uma sandália e um caderno. Esses objetos não parecem ser da vítima, mas sim de alguém que estava com ele", explicou Freires.

A polícia investiga se há relação entre os crimes. O corpo foi removido pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Tráfico no local

A reportagem conversou, por telefone, com algumas pessoas que conhecem e vivem nas proximidades do local do crime. Elas informaram que "Naruto" tinha envolvimento com crime.

"Ele mexia com o tráfico de drogas, fazia assaltos e já foi preso. Ele está usando uma tornozeleira eletrônica. O Naruto e um tal de Raul participaram da execução do Catita, em dezembro do ano passado ou janeiro desse ano, não lembro mais. Eles mataram o Catita para tomar a boca, que hoje é dominada pelo traficante identificado como Salomão", relatou.

"Este cara está eliminando os desafetos, um por um, na área do São Raimundo e da Glória. Praticamente, a cada dois meses, alguém envolvido com tráfico de drogas é executado na região", confirmou outra pessoa ao Em Tempo.

A reportagem questionou a Polícia Militar, que faz o patrulhamento da área, sobre a denúncia e ninguém quis comentar o assunto. Segundo um policial, as informações sobre a morte de "Naruto" ainda serão investigadas.

Veja reportagem feita pelo Em Tempo no local do crime:

Primeiro presidiário morto da noite



Ainda na noite desta terça-feira (17), um homem conhecido como "Vassourinha" foi executado com 14 disparos de pistola calibre 380. O crime aconteceu na rua Sucupira, no bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus.

Segundo a polícia, o homem estava fugindo de cinco homens fortemente armados em um carro, modelo Onix. Ele foi alcançado e morto.

