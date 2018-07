Sequestro e morte são registrados em ramal de Iranduba

Homem foi morto em ramal da comunidade Ouro Verde, em Iranduba | Foto: Divulgação

Iranduba – Um homem foi assassinado com vários tiros no início da noite desta terça-feira (17), no município de Iranduba (a 40 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu em um ramal na comunidade Ouro Verde. Outra pessoa teria sido arrancada do veículo e levada pelos bandidos. Ainda não há informações sobre o paradeiro dela.



No momento do crime, o motorista estava entrando no ramal, em um carro modelo Celta, de cor preta, quando foi parado por várias pessoas no meio do caminho. Os bandidos já aguardavam as vítimas no local e efetuaram vários disparos.

Segundo testemunhas, havia outra pessoa dentro do veículo, que foi levada pelos suspeitos. Não há informações se essa pessoa foi atingida por algum dos disparos. A polícia realiza buscas pelos atiradores.

Leia também: Presidiário é alcançado por cinco homens armados no Ouro Verde

Outro caso

O presidiário do regime semiaberto, conhecido como "Vassourinha", de 32 anos, bem que tentou fugir de cinco homens armados pelas ruas do Ouro Verde, zona Leste de Manaus, mas ele acabou sendo alcançado e executado com vários tiros na noite desta terça-feira (17).

Os suspeitos de cometer o crime fugiram sem ser identificados. De acordo com o tenente da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), W. Oliveira, os suspeitos estavam em um carro, modelo Onix, de cor preta e placa não informada.

"As testemunhas falaram para a nossa equipe policial que a vítima estava descendo a ladeira, quando foi abordada pelos suspeitos. Ao perceber que os ocupantes do veículo estavam armados, o homem correu", explicou o policial.

Ainda conforme a polícia, "Vassourinha" tentou escapar da morte, mas foi alcançado por pelo menos cinco executores. Eles efetuaram vários disparos contra a vítima, que morreu na hora. Ele foi morto na rua Sucupira.

Leia mais:

Flagra: Toneladas de carne estragada são apreendidas em Manaus

Faz compras pela internet? Polícia alerta sobre riscos