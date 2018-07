Homem é preso após tentar matar sogro e agredir esposa na BR-174

Manaus - Um homem de 35 anos foi preso após tentar matar o sogro de 39 anos a terçadadas e agredir a esposa de 18 anos. Os crimes aconteceram nesta segunda-feira (16), em um sítio no quilômetro 23 da BR-174 (Manaus/Boa Vista).

De acordo com delegado Guilherme Torres, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), as vítimas, ainda feridas, procuram a delegacia para denunciar o agressor.

O homem de 39 anos estava com um corte profundo na mão, e a jovem estava com um corte e lesões no rosto. “Ele agrediu a esposa e ainda tentou matar o sogro com uma terçadada”, disse o delegado.

Pai e filha receberam atendimento médico, e em seguida a polícia solicitou um exame de corpo e delito para os dois. A vítima de 39 anos informou à polícia que o suspeito vinha constantemente para Manaus, para realizar roubos.

Na delegacia, a polícia contatou que o homem responde por um roubo realizado em 2015 e, outro ocorrido em 2016. No último, conforme a polícia, ele foi condenado a cinco anos e seis meses por um roubo majorado.

Em consulta ao banco de dados da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a equipe do 20º DIP também constatou que o suspeito já havia rompido três tornozeleiras eletrônicas, o que também é considerado crime, enquadro como dano do patrimônio público, porque os equipamentos são de posse do Estado.

Logo após a denúncia e o atendimento às vítimas, os policiais foram ao local e conseguiram localizar o agressor em um terreno. “Ele ainda tentou fugir quando percebeu a nossa presença, mas conseguimos prendê-lo . Questionei sobre a tornozeleira, ele mostrou que estava quebrada e na bolsa ”, contou Torres.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde foi interrogado e será indiciado por tentativa de homicídio contra o sogro e por lesão corporal e ameaça contra a esposa, que também entrou com uma medida protetiva contra o suspeito. Ele também será indiciado por dano ao patrimônio público, pela destruição das tornozeleiras.

Após os procedimentos, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da justiça.

