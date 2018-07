FLAGRA: Toneladas de carne estragada são apreendidas em Manaus

Manaus - Após 45 dias de investigação, uma equipe da Delegacia do Consumidor (Decon) apreendeu, durante a operação "Carne do Terror", 5,3 toneladas de carne estragada dentro de um frigorífico clandestino, localizado no Beija Flor, Zona Centro-Sul de Manaus. A apreensão foi realizada na tarde desta terça-feira (17).

De acordo com o delegado da Decon, Eduardo Paixão, moradores desconfiaram do mau cheiro e acionaram a polícia, que iniciou a investigação. O local possuía uma grande quantidade de carne vencida.

"Após identificar o local, nós entramos na casa e encontramos o alimento. Havia tapuru e o odor era muito forte. A equipe teve que pular um muro porque alguns funcionários trancaram a casa e fugiram", explicou Paixão.

O estabelecimento foi interditado e autuado pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf).

Os agentes de inspeção da Adaf, identificaram que os produtos estavam sendo produzidos e manipulados sem condições higiênicas, mal acondicionados e vencidos. Além disso, o local estava sujo, não atendia as exigências higiênico-sanitárias e os funcionários estavam trabalhando sem o Equipamento de Proteção Individual (EPI) e sem o material adequado para processar o produto.

“Os freezers estavam sujos e as máquinas que processavam toda a carne estavam enferrujadas. Haviam moscas e larvas sobre a carne, condições péssimas para o consumo e prejudiciais à saúde humana”, comentou o agente fiscal da Adaf, Haruo Takatani.

Ainda segundo o agente de inspeção da Adaf, dentro dos freezers haviam ainda margarina, queijo, frango, empanado de frango e peixe. Todos com data de validade vencidas.

Ainda conforme o delegado, o local era monitorado por câmeras de segurança. Os funcionários verificavam a chegada da polícia e de órgãos fiscalizadores no local. Foi assim que eles viram as viaturas chegando ao local nesta tarde e fugiram.

"Eles usavam desse aparato tecnológico para burlar qualquer tipo de fiscalização no local. Agora vamos trabalhar para identificar quem comprou produtos desta fábrica clandestina para poder interceptar as vendas", disse o delegado.

O policial ainda explicou que o advogado do proprietário do local, que armazenava e vendia a carne de forma irregular, esteve presente na delegacia e informou que o dono do frigorífico clandestino deve se apresentar aos policiais nesta quarta-feira (18).

Toda a carne estragada apreendida foi colocada em um caminhão para que o descarte correto fosse feito. O produto não foi doado para instituições filantrópicas devido ao estado precário.

*Com informações da assessoria da Adaf

