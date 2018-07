Estelionatários são presos em 'golpe do tijolo' na Zona Leste

Policiais fizeram campana na manhã desta terça-feira. Dupla entregou apenas 2.400 tijolos, dos 5 mil encomendados. | Foto: Divulgação





Manaus - Dois homens, identificados como Jhon Anderson das Neves e Jonas Pereira dos Santos, foram presos em flagrante na tarde desta terça-feira (17), na Zona Leste de Manaus, por participação no chamado "golpe do tijolo". A prisão aconteceu em uma residência na rua Tancredo Neves, no bairro Tancredo Neves, enquanto a dupla entregava uma encomenda.

Outros dois homens que estavam no local conseguiram fugir. Durante a prisão, a Polícia Civil ainda apreendeu o celular de Jonas Pereira. Nele, foram encontradas mensagens com outras pessoas que também aplicavam o mesmo golpe.

Em um celular apreendido, foram encontradas conversas que mostravam o envolvimento de um dos homens no golpe. | Foto: Divulgação

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a arrumação dos tijolos na entrega era feita de forma que os poucos tijolos entregues tivessem bastante volume, de acordo com um dos suspeitos presos, que confessou o crime ainda no ato da prisão.

"Por exemplo: se a encomenda era de 5 mil tijolos, eles entregavam apenas 2.400 tijolos. Em uma dessas encomendas, também, foram pedidos 9 mil tijolos, mas menos da metade foram entregues. A gente tem, inclusive, informações de que esses tijolos eram recolhidos em Iranduba, segundo um dos suspeitos", explicou o delegado.

Uma das vítimas informou à Polícia que no último sábado (14), encomendou os 9 mil tijolos, pagando R$ 3.300,00. Entretanto, ele desconfiou que os tijolos entregues eram poucos, e constatou que foram entregues apenas 3.690 tijolos. Outra vítima, que passou pela mesma situação nesta terça-feira, relatou que, pelos 5 mil tijolos encomendados, foram entregues 2.400 e foram pagos R$ 1.400,00.

Celular apreendido foi o de Jonas Pereira dos Santos, um dos presos na operação da Polícia Civil. | Foto: Divulgação

Jhon e Anderson, que já estão detidos, passarão por interrogatório. Segundo o delegado Cícero Túlio, eles devem ser indiciados por associação criminosa e estelionato.

"Nós supomos que tinha muito mais gente envolvida, e que a atuação dessas pessoas não era tão recente. Eles serão interrogados ainda nesta tarde, e só aí é que a gente vai poder identificar como era a atuação deles", afirmou.

Outro caso

Em junho de 2016, outras três pessoas foram presas no "golpe do tijolo", no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Segundo o delegado Antônio Chicre Neto, que, à época, era titular da Delegacia Especializada em Proteção ao Consumidor (Decon), o trio anunciava tijolos em um site de compra e venda de produtos por um valor muito mais barato.

"Só que no ato da entrega, eles nunca deixavam a quantidade acertada com o cliente. Eles sempre entregavam menos".

