Adolescente é estrangulado e colega de cela pode ser autor do crime

Manaus - Um adolescente de 15 anos foi encontrado estrangulado, na madrugada desta terça-feira (17), em uma das celas do Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente, na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O autor do crime seria um outro adolescente.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o adolescente estava com um lençol em volta do pescoço, dentro de uma cela.

No local, um outro interno, também de 15 anos, foi encontrado com arranhões no rosto. As suspeitas são de que houve luta corporal entre vítima e autor.

Uma equipe da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local e constatou a morte da vítima por estrangulamento. Joabe cumpria medida socioeducativa por homicídio.

O corpo foi removido para ao Instituto Médico Legal (IML). O adolescente das iniciais J.M.S., suspeito de matar o companheiro de cela, foi conduzido para uma delegacia para prestar esclarecimentos no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado como homicídio.

A reportagem aguarda um posicionamento da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), órgão que administra o centro socioeducativo.

Edição: Isac Sharlon

