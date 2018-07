Ao sair de boca de fumo, dupla é presa com drogas, TV e dinheiro

Manaus - Uma movimentação estranha na entrada da comunidade do Bariri chamou a atenção dos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam um patrulhamento na região na tarde deste domingo (15). Na ocasião, duas pessoas foram presas com drogas e dinheiro.

Segundo os policiais, por volta de 15h, os dois infratores foram detidos na Rua Valter Rayol, no Bariri, bairro Presidente Vargas, na zona Sul de Manaus. As prisões ocorreram ogo após os PMs perceberem uma movimentação estranha na entrada do Bariri.

Um carro, modelo Idea, saiu da comunidade, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, e duas pessoas foram abordadas. Os dois suspeitos, segundo a polícia, haviam acabado de sair de uma boca de fumo.

Durante a revista pessoal, a equipe encontrou R$ 1.726,65 em espécie; uma TV de 49''; dois celulares; duas porções médias de maconha; uma porção grande da mesma substância; uma porção média de oxi e 21 trouxinhas de Oxi.

A mulher e o homem, ambos de 28 anos, foram levados para o 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados para os procedimentos legais.

Outro Caso

Um homem, de 20 anos, foi executado com vários tiros na tarde deste domingo (15). O crime aconteceu em um campo aberto no Conjunto Viver Melhor 3, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da família à polícia, o homem se envolveu com o crime aos 17 anos de idade, mas se converteu à religião evangélica há alguns meses e já não participava do mundo do crime. Na época, ele havia adquirido uma dívida com o tráfico e não foi perdoado pelos traficantes.

De acordo com policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, dois homens chegaram ao local, em um carro, de cor prata, e saíram do veículo efetuando vários disparos em direção ao homem.

*Com informações da assessoria

