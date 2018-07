Mesmo convertido, infrator não escapa de colegas do crime e é morto

Manaus - Um homem, de 20 anos, foi executado com vários tiros na tarde deste domingo (15). O crime aconteceu em um campo aberto no Conjunto Viver Melhor 2, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da família à polícia, o homem se envolveu com o crime aos 17 anos de idade, mas se converteu à religião evangélica há alguns meses e já não participava do mundo do crime. Na época, ele havia adquirido uma dívida com o tráfico e não foi perdoado pelos traficantes.

De acordo com policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, dois homens chegaram ao local, em um carro, de cor prata, e saíram do veículo efetuando vários disparos em direção ao homem.



A vítima reconheceu os atiradores e ainda tentou fugir, mas foi alcançada e atingida por sete disparos de calibre 32. A maioria dos tiros atingiu a cabeça da vítima, que morreu na hora.

Segundo o subtenente Abraão da 26ª Cicom, foram encontradas nove cápsulas no local, que serão periciadas pela Polícia Civil.



O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) investiga o caso. Familiares do ovem estiveram no local do crime, mas não quiserem falar sobre o assassinato com a imprensa.

Outro Caso

Um grupo de homens fantasiados de palhaços efetuou vários disparos em um beco na tarde deste domingo (15). Uma pessoa ficou ferida durante a ação criminosa. O caso aconteceu por volta das 15h30, na Rua dos Franceses, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Um homem de 34 anos, suspeito de já ter cumprido pena no Sistema Penitenciário do Amazonas, pelo crime de tráfico de drogas, foi alvejado com um tiro no abdômen. Após promoverem o tiroteio no local, o bando fugiu em um veículo de características não reveladas.

