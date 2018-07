Homens vestidos de palhaços promovem tiroteio e ferem dois em Manaus

A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada para o Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto | Foto: Divulgação





Manaus - Um grupo de homens fantasiados de palhaços efetuou vários disparos em um beco na tarde deste domingo (15). Duas pessoas foram baleadas durante a ação criminosa. O caso aconteceu por volta das 15h30, na Rua dos Franceses, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Um homem de 34 anos, suspeito de já ter cumprido pena no Sistema Penitenciário do Amazonas, pelo crime de tráfico de drogas, foi alvejado com um tiro no abdômen. Após promoverem o tiroteio no local, o bando fugiu em um veículo de características não reveladas.

A motivação do crime, segundo moradores da região, seria uma briga pelo domínio do tráfico de drogas na região. De acordo com o tenente Matheus da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estaria armada e teria reagido à ação criminosa.

Imediatamente, a vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada para o Hospital e Pronto- Socorro 28 de Agosto, na zona Centro-Sul de Manaus.

Uma mulher, que passava na rua no momento da ação criminosa, também foi atingida e socorrida às pressas. Inicialmente, ela recebeu atendimento médico no Serviço de Pronto-Atendimento (SPA). Depois, a mulher foi transferida ao Hospital 28 de Agosto.

A equipe da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e realiza buscas pelos autores dos disparos. Um áudio, atribuído a uma moradora do beco, está sendo divulgado nas redes sociais e demonstra o pânico que os moradores viveram durante o tiroteio.

"Gente, por favor, mandem a polícia aqui. Os caras tudo fantasiados de palhaços tão dando tiros aqui no Alvorada. Pelo amor de Deus, mandem viaturas para a Rua dos Franceses. Tão matando gente, pelo amor de Deus", diz a mulher no áudio.

Outro caso

Dois homens, um deles armado com um revólver, assaltaram a maternidade Azilda da Silva Marreiro , no bairro Galileia, Zona Norte de Manaus, por volta das 9h da manhã deste domingo (15).

Segundo vítimas da dupla, os dois homens chegaram no local em uma moto e, ainda usando capacetes, entraram na recepção da maternidade. Eles levaram telefones celulares, joias e pertences de acompanhantes e funcionários que estavam no local.

