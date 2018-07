Homem tenta ferir policial com tesoura, leva tiro e morre em Manaus

Manaus – Na madrugada deste domingo (15), um homem de 24 anos morreu após ser atingido com um tiro no peito na rua Paulo Sarmento, comunidade Mutirão, bairro Amazonino Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o homem teria tentado atacar um policial com uma tesoura, durante uma revista policial.

Ainda de acordo com policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o policial que seria ferido reagiu a tentativa do suspeito em atingi-lo e atirou no peito do homem de 24 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para tentar socorrer a vítima, porém, ele não resistiu e morreu no local.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local do crime. Aos agentes da especializada, os policiais militares afirmaram que o homem parecia estar sob efeito de drogas. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela DEHS.

Leia mais:

Detentos de alta periculosidade são transferidos de Lábrea para Manaus

Homem sofre acidente em frente à delegacia no AM e é preso com drogas

Auxiliar de produção é morto com seis tiros em bar na Cachoeirinha