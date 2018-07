Dupla armada apavora grávidas ao assaltar maternidade em Manaus

Manaus – Dois homens, um deles armado com um revólver, assaltaram a maternidade Azilda da Silva Marreiro, no bairro Galileia, Zona Norte de Manaus, por volta das 9h da manhã deste domingo (15).

Segundo vítimas da dupla, os dois homens chegaram no local em uma moto e, ainda usando capacetes, entraram na recepção da maternidade. Eles levaram telefones celulares, joias e pertences de acompanhantes e funcionários que estavam no local.

Segundo o acompanhante de uma grávida, havia aproximadamente dez pessoas na recepção quando ocorreu o assalto. Mesmo nervoso, o homem narrou a ação dos bandidos.

“Foi muito rápido, um deles entrou com a arma na mão, anunciou o assalto, levou tudo que podia e pulou na garupa da moto. Um outro homem já estava esperando para fugir”, detalhou o rapaz que não quis ter o nome divulgado.

Uma funcionária, que estava na portaria e não quis ter o nome divulgado, afirmou que conseguiu impedir a entrada dos assaltantes, em outra área do hospital, ao travar as portas com ajuda de outras pessoas.

“Eles forçaram a porta para tentar entrar na parte interna do hospital, mas conseguimos fechar tudo antes que eles conseguissem”, disse. Ainda segundo os funcionários, outro assalto teria acontecido durante a madrugada do mesmo dia.

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram na maternidade após o crime. As vítimas foram orientadas a registrar um boletim de ocorrência no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em nota, a direção da maternidade Azilda Marreiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), afirmou que policiais militares fizeram buscas nos arredores da maternidade e a direção da unidade fez o registro de um Boletim de Ocorrência, além de ceder imagens das câmeras internas do prédio.

A pasta ressaltou que a atual gestão já iniciou um processo licitatório para contratar empresa de segurança para a maternidade, uma vez que encontrou a unidade sem este serviço.

“O processo segue os trâmites legais da administração pública e a expectativa é que logo se resolva. Até que se conclua o processo, a Susam está solicitando o apoio da PM no reforço à segurança da unidade”, pontuou a nota.

