Homem é preso tentando furtar supermercado na zona Centro-oeste

Manaus- Um homem identificado como Alex Marques de Souza, de 31 anos, foi preso pela segunda vez em dois dias tentando furtar o mesmo supermercado, situado no Campos Elíseos, na zona Centro-oeste de Manaus.

O homem foi detido na madrugada deste domingo (15), por volta de meia noite, por policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados pelo alarme de segurança do estabelecimento.

Ao chegar ao local, os PMs encontraram o suspeito que entrou no supermercado por meio de uma grade de acesso que foi cortada pelo mesmo.

De acordo com informações de policiais militares, no dia 13 de julho, Alex foi preso tentando furtar o mesmo local, mas foi liberado em audiência de custódia realizada no outro dia. O caso foi registrado no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

