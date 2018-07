Auxiliar de produção é morto com seis tiros em bar na Cachoeirinha

Manaus – Um auxiliar de produção de 22 anos, conhecido como “Batata”, foi morto por volta de 0h30 deste domingo (15), enquanto bebia em um bar, localizado na rua General Glicério, próximo ao Prosamim Mestre Chico, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

A vítima morava em um beco próximo à área em que foi morto e colegas estavam com ele no momento dos tiros. Uma mulher de 28 anos foi atingida de raspão por uma bala. De acordo com informações de testemunhas, dois homens encapuzados desceram de um carro e começaram a disparar várias vezes na direção do grupo.

O carro utilizado e os atiradores ainda não foram identificados pela polícia. O auxiliar de produção foi atingido com tiros na nuca, ombro direito, perna e tórax, totalizando seis tiros, afirmou a médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A mulher atingida de raspão foi levada por moradores ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus e segundo médicos encontra-se estável, consciente e sem risco de morte.

Segundo a polícia, o rapaz morto no local não tinha passagem pela polícia. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

