Detentos de alta periculosidade são transferidos de Lábrea para Manaus

Presos são membros das facções criminosas Comando Vermelho e Família do Norte | Foto: Divulgação

Lábrea – Doze detentos de alta periculosidade foram transferidos do presídio de Lábrea (a 702 quilômetros de Manaus) na manhã deste sábado (14). O Grupo Fera da Polícia Civil chegou ao município, por volta das 8 horas, para trazer à capital os presos.



De acordo com a polícia, todos são membros das facções criminosas Comando Vermelho e Família do Norte. Entre os presos estão Paulo Roberto (vulgo Paulinho), Renato (vulgo Cera), Alex Macedo (vulgo Estranho), Alison (vulgo Bru), Calebe e Wendel (vulgo Pecoré).

Sob o comando do tenente Orlando Santos, a retirada dos detentos e traslado dos mesmos até o aeroporto ocorreram dentro da normalidade. Os presos foram transferidos para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), situada no quilômetro 8 da BR-174, onde serão transferidos para presídios de Manaus.

Equipe de policiais realizou o traslado dos presos | Foto: Divulgação

Transferência de detentos para o RN

Detentos de alta periculosidade do sistema prisional do Amazonas foram transferidos nesta sexta-feira (13) para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). Entre os detentos está o narcotraficante Clemilson dos Santos Farias, de 38 anos, conhecido como "Tio Patinhas", considerado um dos homens de confiança da facção criminosa comandada por Gelson Carnaúba, conhecido como "Mano G".

A Penitenciária Federal de Mossoró é o mesmo local onde está preso o narcotraficante Luiz Fernando da Costa, o "Fernandinho Beira-Mar", de 67 anos, que é o líder nacional da facção Comando Vermelho.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os outros narcotraficantes transferidos para Mossoró são Luciano da Silva Barbosa, conhecido como "Luciano L7", filho do Zé Roberto da Compensa; Janderson Rolim Matos, conhecido como "Passarinho", integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC); e Márcio Ramalho Diogo, vulgo "Garrote", comandou o massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Junto com Tio Patinhas, L7, Passarinho e Garrote, outros quatro detentos foram transferidos para o Nordeste: Fabrício Duarte Araújo, Francinaldo dos Santos da Silva, Rômulo Brasil da Costa e José de Arimateia Façanha do Nascimento, conhecido como "Ari".

Segundo a Seap, todas as transferências atenderam cumprimento de decisão judicial para transferência, seguindo todos os pré-requisitos para o ato.



