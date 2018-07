Dois fugitivos do CDPM são recapturados em sítio na BR-174

Irmãos estavam na lista de 35 foragidos do CDPM2, que aconteceu no dia 12 de maio de 2018 | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens que estavam foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino II (CDPM II) foram recapturados na tarde deste sábado (14). Andrezo Jacson Souza da Silva, de 23 anos, e André Souza da Silva, de 19 anos, são irmãos e estavam foragidos desde a fuga que aconteceu no presídio, no dia 12 de maio deste ano, na qual 35 detentos fugiram do presídio.



Segundo o cabo M. Melo da Força Tática, a equipe recebeu uma denúncia anônima de que os dois homens estariam portando armas de fogo e realizando assaltos nas proximidades do quilômetro 18, da BR-174. A denúncia também relatava que os homens eram foragidos do CDPM II.



Leia também: Confiram a lista dos foragidos do CDPM 2: Veja fotos



Por volta das 14h30, a equipe da Força Tática foi até o local para averiguar a veracidade da denúncia.

“Chegando ao local, nós identificamos os indivíduos que tentaram fugir, mas foram detidos. Indagados sobre as armas, eles afirmaram que dentro do casebre, em que estavam escondidos, havia mais duas armas caseiras e uma espingarda calibre 16”, afirmou o cabo M. Melo.

Ao todo foram apreendidas cinco armas com os homens, sendo uma espingarda calibre 16, uma espingarda de fabricação caseira calibre 16, duas armas de fabricação caseira, do tipo pistola calibre 28, e uma arma de fabricação caseira, do tipo pistola calibre 32.

Os foragidos também alegaram que fazem parte da facção criminosa Comando Vermelho. Os dois homens foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde ficarão à disposição da Justiça.



Veja Vídeo:

Ao todo foram apreendidas cinco armas com os homens, sendo uma espingarda calibre 16, uma espingarda de fabricação caseira calibre 16, duas armas de fabricação caseira do tipo pistola calibre 28 e uma arma de fabricação caseira do tipo pistola calibre 32 | Autor: Divulgação

Fuga CDPM II



No dia 12 de maio de 2018, 35 detentos escaparam por um túnel no Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) disponibilizou as fotos e nomes dos 35 fugitivos do Centro de Detenção Provisória de Manaus 2 (CDPM 2), localizado no km 8 da BR-174.

Os internos fugiram, na manhã do dia 12 de maio, por um túnel cavado no pavilhão 5 da unidade. Todos os fugitivos são considerados de alta periculosidade.

Leia mais:

Violência em Manaus registra 5 homicídios em menos de 24 horas

Homem tenta assaltar moto, troca tiros com a polícia e morre em Manaus