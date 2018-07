Em comunidade de Manaus, dominada pelo tráfico, polícia não entra

Manaus - Policiais estão sendo recebidos a tiros na capital amazonense. A região mais crítica da cidade fica em uma área de mata de difícil acesso, protegida por barricadas feitas com sacos de fibras e pedras. O local é cercado por criminosos fortemente armados com pistolas, escopetas e revólveres, que não se intimidam com a presença das forças de segurança pública.

Uma fonte policial, que pediu para ter a identidade preservada, revelou ao Em Tempo detalhes de como funciona o novo “Quartel General” (QG), de uma facção criminosa, na área conhecida como “Buritizal”. O local fica localizado dentro da comunidade da União, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus.

A comunidade se tornou palco de uma intensa guerra de facções criminosas, que dominam a rota do tráfico nas fronteiras do estado do Amazonas. Com o cenário altamente perigoso, a população virou refém e até mesmo aliada dos criminosos por conta do medo de represálias.

Recentemente, policiais civis que faziam investigações na área tiveram uma viatura atingida por diversos disparos efetuados pelos traficantes do "Buritizal".



Histórico

Conforme a fonte policial, tudo começou no mês de março deste ano, quando a polícia encontrou o corpo de Ronieri Nascimento Rodrigues, 31, enterrado no “Buritizal”. O fato ficou conhecido como o caso “Roni”.

Na ocasião, a polícia divulgou que a motivação do crime foi em decorrência da prisão do traficante Adriano Rolim, o “Dri”. O homem foi assassinado em forma de retaliação a prisão de um rival.

Fotos obtidas com exclusividade mostram as barricadas feitas pelos criminosos | Foto: Divulgação

O policial, que já atuou investigando o crime na comunidade, contou que a área do “Buritizal” se tornou o "QG" do tráfico de drogas e é dominada por criminosos integrantes de uma facção criminosa. Essa organização foi fundada no Rio de Janeiro, nos meados de 1979, e criou várias ramificações por todo o Brasil.

“O Buritizal é uma mini favela do Rio de Janeiro, lá os traficantes sabem a hora que a polícia entra e sai da comunidade. É muito difícil encontrar os criminosos. Quando a polícia faz operação, eles raramente são presos, pois, no momento que a polícia entra, eles já sabem”, explicou a fonte.

Comando

Segundo o agente da segurança pública do Amazonas, o domínio do tráfico no local está em uma linha sucessória, que foi dividida minuciosamente. No topo da lista encontra-se Gelson Carnaúba, conhecido como “Mano G”, seguido por Alexsandro Oliveira dos Santos, 32, conhecido como "Sandrinho”; Bruno Souza Carvalho, o “Bruno Fiel”, e Marcos Aurélio de Moraes Pinheiro Júnior, 31, o “Junior Peruano”, vem em seguida.

Organograma da facção criminosa que atua na comunidade | Foto: Divulgação

A fonte assegurou ainda que a organização criminosa controla os bairros Zumbi, na Zona Leste, comunidade Mutirão, no Novo Aleixo, Nova Cidade, Zona Norte, Parque 10, além das comunidades União e Shangrilá, Zona Centro-Sul.

“Os traficantes soldados de Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, que atuam no Mutirão, estão migrando para a área do Buritizal para se proteger, uma vez que os traficantes da facção inimiga tentam dominar aquela área da Zona Norte”, afirmou.

A fonte ainda relatou que existe a possibilidade de parte dos 29 detentos, que continuam foragidos do Centro de Detenção Provisória Masculino 2 (CDPM2), estarem escondidos na comunidade, já que os traficantes dominam 100% do local.

A metros de distância da região critica, nossa equipe avistou apenas uma viatura na comunidade | Foto: Marcio Melo





Intimidações

O policial, que já participou de operações na localidade e presenciou como vivem os moradores, afirmou que os criminosos se reúnem com a população para buscar um consenso.

“Os traficantes protegem os moradores e, em troca, os moradores não denunciam o tráfico e crimes na área”, disse o policial.

A circunstância foi confirmada, durante a presença da nossa equipe de reportagem na comunidade, na última quarta-feira (11). Comerciantes e moradores evitaram comentar o assunto. Os poucos que quiseram se pronunciar, não quiseram ser identificados, por medo de vingança dos criminosos.

“Aqui vivemos uma guerra constante, tiro pra todo lado. O medo maior é de ser vítima de bala perdida. A minha segurança é dentro de casa. Eu só peço a proteção de Deus”, disse uma manicure, de 25 anos.

“Minha mãe é comerciante e passou a fechar o mercado mais cedo. Ela não deixa eu sair de casa depois das 19h. Todos os dias eu saio da minha residência, no Parque Dez, para ajudá-la. Se passar desse horário, só volto pra casa no outro dia”, disse uma autônoma, de 31 anos.

Por quase duas horas, que a equipe de reportagem permaneceu na comunidade, apenas uma viatura da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), caracterizada somente com um giroflex, foi vista nas proximidades do Buritizal.

Pichações com siglas de facções criminosas estão por todas as partes da comunidade | Foto: Divulgação

Após policiais do Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc) serem recebidos a tiros no início do mês, durante uma ação na comunidade, passou a circular em aplicativos de mensagens, vários alertas à população e ameaças à corporação.

"Gigante informa que a ordem dos traficantes é metralhar qualquer viatura que passar na área”, diz trecho de uma das mensagens. Em outro áudio há o aviso para os motoristas trafegarem pela área com os vidros dos carros abaixados. Em um terceiro arquivo, a ameaça é ainda mais evidente: “Evitem a comunidade da União”.

"Donos da União"

Em uma foto obtida com exclusividade, seis homens aparecem fazendo poses, armados com escopetas e pistolas. O local onde eles aparecem com as armas seria o "Buritizal", área onde várias pessoas foram mortas numa espécie de "Tribunal do Crime".

O policial explicou que os suspeitos já foram identificados, mas não tiveram os nomes divulgados. “Alguns deles já foram presos e estão soltos novamente”, disse a fonte.

Em uma foto divulgada com exclusividade, traficantes mostram armas. O local já foi palco de diversas mortes | Foto: Arquivo





Soluções

Para o investigador, as soluções para combater a criminalidade na comunidade seria a intervenção do poder público e a construção de algo que beneficie a comunidade na área do "Buritizal", que é de propriedade de uma faculdade particular de Manaus.

Resposta

A SSP-AM informou que as Polícias Civil e Militar estão com operações permanentes no bairro União. O órgão ressaltou que o ataque criminoso à viatura do Denarc aconteceu durante uma investigação no bairro. Depois disso, a determinação do secretário de segurança, Coronel Anézio Paiva, foi pela ocupação permanente da área para restabelecimento da ordem.

Desde então, dois homens suspeitos de homicídio e outros três envolvidos com o tráfico de drogas foram presos durante operações. A SSP-AM destacou, ainda, que as forças policiais não se intimidam com ameaças e todo o sistema de segurança continuará trabalhando dia e noite para o bem estar da sociedade amazonense.

