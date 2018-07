Homem tortura esposa com pimenta na vagina após sonhar com traição

Homem torturou e manteve esposa em cárcere privado dentro de casa | Foto: Divulgação

Um homem de 26 anos foi preso por torturar a esposa depois de sonhar que estava sendo traído. O caso ocorreu na cidade de São Roque (SP), e só foi denunciado no dia 7 de julho, quando a vítima conseguiu fugir da casa, onde era mantida em cárcere privado.



De acordo com informações da polícia, a vítima, uma mulher de 23 anos, era torturada com pimenta nas partes íntimas e agredida com uma mangueira. O agressor obrigada a vítima a escrever o que faria com ela e ameaçou comprar uma arma para matá-la.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, o marido ligava o rádio no volume máximo e colocava panos na boca da vítima. Enquanto a esposa estava no cárcere, o agressor saía de casa com as duas filhas do casal.

Em um momento de distração, a vítima conseguiu fugir. O homem foi preso no mesmo dia da denúncia e levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Capela do Alto (SP).

