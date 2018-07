'Essa ferida nunca vai sarar', diz pai de jovem morto durante assalto

Manaus - “Isso é uma ferida que não vai sarar nunca. Eu quero que ele pague pelo que fez, para que amanhã outros pais não sintam a dor que estou sentindo”. Esse é o desabafo do pai do atendente José Eduardo Soares Júnior, de 27 anos, que foi morto após ser baleado durante um assalto .

Um dos suspeitos identificado como Gedean do Carmo Laredo, de 23 anos, foi preso em uma casa situada em uma comunidade conhecida como “Buritizal”, no conjunto João Paulo, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. O suspeito foi apresentado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (13).

O mandado de prisão em nome de Gedean foi expedido no dia 29 de junho deste ano, pela juíza Patrícia Macêdo de Campos, da 8ª Vara Criminal.

Leia também: Atendente é baleado ao reagir a assalto em lan house na Cidade de Deus

De acordo com o delegado do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Augusto Neto, o crime aconteceu na noite do dia 14 de junho deste ano, por volta das 19h40, dentro da lan house onde José Eduardo trabalhava, localizada na avenida Marcos Cavalcante, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona norte de Manaus.

Ação criminosa

Conforme o delegado, na noite do crime Gedean e um comparsa, identificado como Luan Pantoja Nogueira, de 23 anos, preso pela equipe do 13° DIP no dia 15 de junho deste ano, entraram no local e anunciaram o roubo.

O suspeito foi apresentado pela Polícia Civil nesta sexta-feira (13) | Foto: Erlon Rodrigues/PC

José Eduardo teria reagido e acabou sendo alvejado por Gedean com um disparo de arma de fogo no peito. A vítima chegou a ser socorrida e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro Doutor Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, na Zona Leste, onde morreu no dia 5 de julho.



“A nossa equipe policial obteve êxito na elucidação desse delito e, assim, conseguimos dar uma resposta para os familiares da vítima. O comparsa de Gedean já tinha sido preso pela nossa equipe. Em depoimento,Gedean confessou a autoria do crime e relatou que a intenção dele era roubar, mas ficou assustado porque a vítima tentou reagir e acabou efetuando o disparo", disse o delegado.

Comoção

O pai da vítima, José Eduardo Soares, participou da coletiva e se emocionou ao falar do crime que vitimou o filho. “Eu me sinto um pouco aliviado. A polícia fez o trabalho dela que é prender, mas agora vai depender da Justiça. Isso é uma ferida que não vai sarar nunca. Eu quero que esse infrator pague pelo que fez, para que amanhã outros pais não sintam a dor que eu estou sentindo”, argumentou.

Indiciado

Gedean foi indiciado por latrocínio e será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Leia mais:

Assaltante atira em adolescente após confundir celular com arma, no AM

Vídeo: mulher é perseguida e morta dentro de loja no Centro de Manaus