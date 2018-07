Criança de 2 anos é estuprada por parente em Maués, interior do AM

Maués (AM) - Um homem de 54 anos foi preso, na noite desta quinta-feira (12), suspeito de estuprar uma criança do sexo feminino de 2 anos, na Estrada do Bacabal, no município de Maués (a 267 km de Manaus).

O estupro foi confirmado após exame de conjunção carnal. A informação é da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Maués.

De acordo com os policiais militares, a prisão aconteceu após familiares do suspeito o denunciarem.

"O suspeito também faz parte da família da vítima, mas os familiares não quiserem expor esses detalhes", revelou o sargento Adenor Lira.

O suspeito quase foi linchado pela população, que ficou revoltada com o caso. A denúncia dos familiares foi feita tanto à Polícia Militar, quanto ao Conselho Tutelar de Maués.

Logo após a prisão, o suspeito foi apresentado na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, onde ficará à disposição da Justiça.

