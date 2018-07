Chefes de facções do AM serão 'colegas' de Beira-Mar em presídio do RN

Manaus - Detentos de alta periculosidade do sistema prisional do Amazonas foram transferidos nesta sexta-feira (13) para a Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte (RN). Entre os detentos, está o narcotraficante Clemilson dos Santos Farias, de 38 anos, conhecido como "Tio Patinhas", considerado um dos homens de confiança da facção criminosa comandada por Gelson Carnaúba, conhecido como "Mano G".

A Penitenciária Federal de Mossoró é o mesmo local onde está preso o narcotraficante Luiz Fernando da Costa, o "Fernandinho Beira-Mar", de 67 anos, que é o líder nacional da facção Comando Vermelho.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os outros narcotraficantes transferidos para Mossoró são Luciano da Silva Barbosa, conhecido como "Luciano L7"; Janderson Rolim Matos, conhecido como "Passarinho", integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC); e Márcio Ramalho Diogo, vulgo "Garrote".

Junto com Tio Patinhas, L7, Passarinho e Garrote, outros quatro detentos foram transferidos para o Nordeste: Fabrício Duarte Araújo, Francinaldo dos Santos da Silva, Rômulo Brasil da Costa e José de Arimateia Façanha do Nascimento, conhecido como "Ari". Segundo a Seap, todas as transferências atenderam cumprimento de decisão judicial para transferência, seguindo todos os pré-requisitos para o ato.

Luciano L7 é filho de José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto da Compensa", um dos chefes da facção criminosa Família do Norte (FDN), e Garrote é considerado um dos mandantes do massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 1° de janeiro de 2017.

Já Ari, que é primo de Zé Roberto da Compensa, foi preso em 4 de maio deste ano na vila de Itaquera, no estado de Roraima, pela equipe do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) do Amazonas, em colaboração com a Polícia Civil de Roraima. Arimateia foi um dos participantes mais ativos da chacina do Compaj em 2017, tendo degolado um preso e trocado tiros com a Polícia Militar. Ele é considerado o "número dois" da facção criminosa FDN, e da vila de Itaquera, Ari comandava o tráfico de drogas que beneficiaria Zé Roberto e a facção.

O grupo estava preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT).

Testemunhas que passavam pelo local informaram à equipe do EM TEMPO que todo o complexo da Base Aérea de Manaus na avenida General Rodrigo Otávio, onde também está localizado o Aeroporto Militar de Ponta Pelada, estava cercado por policiais militares, civis e federais. Uma fonte que estava envolvida na transferência dos detentos também contou que todos os integrantes de forças de segurança que participavam da ação foram obrigados a retirarem as suas identificações, tanto das gandolas como das demais fardas.



"Tio Patinhas" foi preso em 16 de junho deste ano , em seu apartamento na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife (PE), pela Polícia Civil de Pernambuco. Ele chegou à capital amazonense no dia 19 de junho, e com ele, foram apreendidas uma metralhadora .50, cadernos, pen-drives, um laptop e outros materiais.

Já Márcio Ramalho, o Garrote, foi quem ordenou a morte de 56 presos no Compaj e de outros quatro presos na Unidade Prisional do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. Garrote estava custodiado em uma unidade prisional federal, e retornou ao Compaj em abril deste ano.

