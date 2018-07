Estuprada grávida, mulher desmaia durante prisão de acusado em Manaus

A poucos metros do homem que destruiu sua vida, uma mulher de 34 anos desmaiou, na manhã desta sexta-feira (13), no prédio do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ao relembrar o episódio que viveu no dia 20 de maio deste ano. Ela estava grávida de 12 semanas quando foi violentada por Márcio Romero do Nascimento Silva, de 30 anos, que foi apresentado durante coletiva de imprensa da Polícia Civil do Amazonas.

Márcio nega a autoria do crime, mesmo tendo sido capturado após o reconhecimento da vítima por meio de imagens de câmeras do circuito interno de segurança de uma drogaria. Ele foi preso em Juruti, no Pará.

Informações sobre o crime foram divulgadas em coletiva de imprensa na manhã desta sexta | Foto: Josemar Antunes

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da unidade policial, o crime aconteceu em um terreno baldio localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

A princípio, Márcio teria paquerado a mulher, mas ao ser rejeitado acabou agredindo a mulher a estuprando em seguida. Ele foi preso após denúncias anônimas.

Após ser estuprada, a vítima sofreu um abordo e ficou internada por nove dias.

