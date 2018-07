Estudante fichado na polícia por tráfico é executado a tiros em Manaus

Vítima foi surpreendida por criminosos em um carro de placas não identificadas | Foto: Divulgação/Josemar Antunes

Manaus - Um jovem estudante de 20 anos foi executado com vários tiros, na noite dessa quinta-feira (12), na comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações divulgadas por servidores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu por volta das 22h30, na rua Cananéia. O jovem foi surpreendido a tiros por ocupantes de um carro, modelo Honda Civic e placas não identificadas.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem reconhecidos pelas testemunhas. O estaduante apresentava 16 perfurações de tiros pelo corpo.

No local, os peritos criminais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, recolheram seis estojos e dois projéteis de pistolas calibre 380 milímetros e ponto 40.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada e atestou o óbito do jovem. A motivação do crime ainda é desconhecida pela polícia.

Familiares da vítima devem prestar esclarecimentos no prédio da DEHS para ajudar na elucidação do assassinato, porém, ninguém quis se pronunciar à imprensa sobre o caso. Ainda na DEHS, a reportagem constatou que o jovem já tinha passagem por tráfico de drogas na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

