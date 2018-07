Seguidor de 'Zé Roberto da Compensa' é preso com droga, em Manaus

Ele foi preso após denúncia anônima | Foto: Divulgação

Manaus - Bruno Adriano Martins, de 23 anos, apontado pela Rocam como filho do narcotraficante José Roberto Fernandes, o “Zé Roberto da Compensa” – líder da facção criminosa Família do Norte (FDN), foi preso, na madrugada desta sexta-feira (13), em frente à Ilha Gelada (distribuidora de bebidas), situada no bairro Compensa, área considerada reduto do grupo, na Zona Oeste de Manaus.

As informações foram divulgadas à imprensa na manhã desta sexta, pela Rocam. No entanto, a filiação não foi confirmada por fontes ligadas à Polícia Civil do Amazonas.

Leia também: 'Transferência do filho de 'Zé Roberto' deixou detentos agitados', diz secretário da Seap

Segundo a equipe responsável pela captura do traficante, Bruno é apontado como um dos líderes da FDN e principal sucessor de Zé Roberto no comando do tráfico. Com ele, foram apreendidas 20 porções de oxi, uma pistola Taurus, de numeração suprimida, calibre 380 e com seis munições intactas. Além disso, havia cinco munições calibre 36 e uma balança de precisão.

Bruno foi capturado após denúncia anônima feita no número do WhatsApp do disque-denúncia da Rocam, por volta de 1h. A informação inicial repassada aos policiais é de que ele estaria comercializando entorpecentes na área.

Ele foi conduzido para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Leia mais:

Manifestantes da FDN querem 'Zé Roberto' e 'João Branco' no Amazonas

Queima de fogos em Manaus seria pela comemoração do aniversário do líder de facção criminosa