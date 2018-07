Filho de ex-prefeito de Coari é baleado por dois homens em atentado

Coari – O filho do ex-prefeito de Coari Arnaldo Almeida Mitouso sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (12). No momento do ocorrido, a vítima Arnaldo Júnior Guimarães Mitouso, de 32 anos, estava em frente à residência da avó quando dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram e efetuaram seis disparos.

Os criminosos fugiram do local logo após os disparos Arnaldo levou dois tiros que atingiram o abdômen e o braço esquerdo.

O condutor da motocicleta usava uniforme de mototáxi e o comparsa, que estava no banco do carona, efetuou os disparos. O crime aconteceu na rua Gonçalves Lêdo, no bairro Espírito Santo, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

Arnaldo Júnior foi levado ao Hospital Regional de Coari, onde passou por cirurgia e não corre risco de morte. A Polícia de Coari realiza buscas pelos suspeitos.

Arnaldo Júnior Guimarães Mitouso é filho de Arnaldo Mitouso, que foi prefeito do município entre os anos de 2012 e 2014 e foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por participação na morte do ex-prefeito da cidade, Odair Carlos Geraldo.

A polícia ainda investiga se o atentado ao filho dele tem relação ao crime cometido em agosto de 1995.

