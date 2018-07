Homem é morto com tiros na cabeça ao sair de quadra no Santa Luzia

Manaus - Depois de sair da "quadra do Areal", um homem conhecido como "Juquinha", de 19 anos, foi morto com vários tiros. O crime ocorreu na noite desta quarta-feira (11), na rua Henrique Archer Pinto, no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus. Os suspeitos fugiram do local.

De acordo com o tenente da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Siqueira Lobo, a vítima estava voltando para casa quando foi abordada por um homem, que estava em um Gol, de cor preta e placa não identificada.

"Ele foi abordado pelo suspeito, que realizou os disparos. A maioria dos tiros atingiu a cabeça de Juquinha. Quando era menor de idade, ele teve passagem pela polícia", explicou o policial militar.

A lavadeira Roberta Cristo disse que ouviu os disparos no momento em que fazia compras em um mercadinho localizado na rua onde ocorreu o crime.

"Estava na taberna quando ouvi os tiros. Todos ficaram quietos e depois saíram para rua. Foi nesse momento que vimos o corpo do Juquinha no chão", disse a moradora.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), depois de passar por perícia do Departamento de Perícia Técnica-Cientifica (DPTC). O crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

