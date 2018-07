Atirador persegue e mata suspeito de assalto em Manaus

Manaus - Assaltos realizados no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, terminaram com dois suspeitos baleados na noite desta quarta-feira (11). Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o outro foi levado às pressas a um hospital da capital amazonense. O atirador seria um homem que viu a dupla tentando roubar uma pessoa e resolveu matar os assaltantes.

O crime ocorreu na avenida João Câmara. O suspeito que morreu na hora foi atingido com cinco tiros. Testemunhas confirmaram que a dupla havia cometido alguns assaltos no bairro e foi surpreendida pela reação do homem armado - que fugiu assim que confirmou que os dois suspeitos haviam sido atingidos.

O crime ocorreu na avenida João Câmara | Foto: Marcio Melo





"Eles estavam fazendo arrastão aqui pelas redondezas. O cara que atirou já tava acompanhando eles e, quando percebeu que os dois iriam fazer mais um assalto, realizou os disparos", explicou a vendedora Márcia Souza.

O atirador perseguiu a dupla e depois atirou ao perceber que os suspeitos iriam realizar um novo assalto | Foto: Marcio Melo





Policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas não localizaram o atirador. O comparsa atingido pelos disparos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o crime vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

