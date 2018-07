PC-AM já identificou 13 envolvidos em linchamento de jovem em Borba

Manaus - A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira (11), que mais três pessoas envolvidas no linchamento de Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos , suspeito de estuprar e matar uma adolescente de 14 anos, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus), foram identificadas .

Na terça-feira (10), a polícia já havia identificado outras 10 pessoas. De acordo delegado Mateus Moreira, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), as 13 pessoas participaram, ativamente, da depredação do prédio do 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) e do linchamento de Gabriel.

O diretor do DPI explicou que ao longo das diligências, 15 pessoas foram ouvidas no prédio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), dentre familiares de Gabriel, e suspeitos que foram reconhecidos nas imagens gravadas por moradores. Ao todo 13 pessoas foram identificadas e responderão pelos atos praticados.

Leia também: Pai de jovem carbonizado em Borba recebe ameaças de morte

“As imagens registradas no momento da ação criminosa auxiliaram nas investigações e na identificação de autores dos danos e do linchamento. Parte das 13 pessoas foram ouvidas na delegacia, já outros empreenderam fuga antes de prestar depoimento. Já temos ciência da participação de cada um. O procedimento será concluído e, posteriormente, remetido à Justiça. Todos os suspeitos responderão criminalmente por esse ato bárbaro. O delegado-geral nos orientou e garantiu que essas pessoas serão transferidas para capital, eles não ficarão impunes“, disse o delegado.

Crime

Conforme o delegado, Patriciane Barros dos Santos foi encontrada morta na madrugada do dia 4 de julho deste ano, por volta das 3h, no quintal de uma casa, em Borba. O corpo da adolescente de 14 anos apresentava perfurações de faca.

Ao longo das investigações, realizadas pelos policias civis da 74ª DIP, foi constatado que Gabriel era o autor do crime.

“Após o crime, Gabriel permaneceu escondido até o último domingo (8), quando se entregou aos policiais, juntamente com um advogado, e confessou (informalmente) a autoria do homicídio. O suspeito iria prestar depoimento no dia seguinte, mas foi retirado da carceragem pela população e morto em via pública”, relatou o diretor do DPI.

Efetivo

O delegado-geral da Policia Civil do Amazonas, Mariolino Brito, enviou 16 policias civis lotados no DPI e no Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) para reforçar a segurança de Borba, após o episódio.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) também foram enviados para Borba. “O grupo foi encaminhado para conter qualquer ação criminosa durante esse período. Borba é um município tranquilo, e esse foi um fato atípico. Esse reforço vai permanecer até quando for necessário para manter a ordem”, pontuou.

Leia mais:

Polícia Civil identifica 10 pessoas envolvidas no linchamento em Borba

Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de matar idoso no AM