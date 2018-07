Investigador é preso por extorsão em site de vendas em Manaus

Manaus - Um investigador da Polícia Civil de 53 anos e um jovem de 19 anos foram presos nesta quarta-feira (11), suspeitos de tentar extorquir um homem por um site de compras e vendas na internet.

O fato ocorreu em frente à Policlínica Doutor José de Jesus Lins de Albuquerque, situada na rua Jacouari, antiga Maracanã, bairro Redenção, Zona Centro-oeste da cidade.

De acordo com as informações obtidas no 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os autores do crime fizeram contato com a vítima, um homem de 27 anos, alegando que ela estaria em posse de dois aparelhos celulares roubados e que, para não prendê-la pelo crime de receptação, a vítima teria que entregar para eles o valor de R$ 1 mil.

Os suspeitos marcaram um encontro com o homem na manhã desta quarta-feira (11) e, no momento em que a dupla chegou ao local para extorquir a vítima, a equipe de investigação do 10º DIP realizou a abordagem e conseguiu realizar a prisão dos suspeitos.

Na delegacia, a vítima alegou que após postar um anúncio de venda dos dois celulares em um site de compra e venda de produtos, os suspeitos passaram a extorqui-la.

O delegado-geral da Polícia Civil, Mariolino Brito, ressaltou que o investigador será autuado em flagrante por concussão, assim como o comparsa dele. A dupla será levada para a audiência de custódia.

Por ser policial civil do Estado, o investigador ainda responderá processo administrativo junto à Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).

Com informações da assessoria*

