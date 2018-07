Homem é preso e adolescente é apreendido com armas caseiras e drogas

Manaus – Um homem foi preso e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido na tarde desta terça-feira (10), após denúncias de que estariam planejando um assalto a um ônibus que faz rota para o Distrito Industrial. A Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) recebeu a denúncia por meio do disque-denúncias 181 e foi até o local investigar o caso.

Agentes da Seaop chegaram por volta das 18h no endereço relatado, uma residência no bairro Nova Floresta. Segundo o sargento Saraiva, que acompanhou a ação, ao chegar no local, a equipe avistou o adolescente de 17 anos, que tentou fugir, mas a equipe conseguiu capturá-lo e entrou na residência.

Ao entrar na casa, a equipe encontrou Jhonattan Lopes Campos, de 20 anos. Havia também um terceiro cúmplice que conseguiu fugir. A equipe encontrou armas caseiras calibre 20, calibre 12 e uma arma falsa, além de trouxinhas de drogas, sendo 20 porções de cocaína, 41 de maconha e 19 de pasta base. Também foram encontrados cartuchos de calibre 12, 16, 20 e .40.

Os agentes também encontraram na residência uma tornozeleira eletrônica que pertence ao homem que conseguiu fugir. Ele foi identificado como Eduardo da Silva Ramos, de 22 anos, e respondia por roubo no sistema semiaberto.

Ainda conforme agentes da Seaop, o trio planejava assaltar uma das rotas que transportava trabalhadores para o Distrito Industrial. A dupla foi encaminhada e apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

