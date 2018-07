População se revolta e agride suspeito de assalto até a morte no AM

Manaus - O suspeito de realizar arrastões nas ruas do Centro de Manaus foi linchado pela população após tentar roubar mais uma pessoa na noite desta terça-feira (10). O caso aconteceu na rua Cândido Mariano, zona Sul. Outros dois homens, que também estariam envolvidos nos assaltos, conseguiram fugir das agressões.

De acordo com a polícia, o homem já estaria sendo procurado por cometer diversos assaltos na região. Após ouvirem os gritos de mais uma vítima, moradores e pessoas que estavam nas proximidades correram atrás do homem e iniciaram uma série de agressões.

O suspeito não estava armado e não conseguiu fugir da revolta popular. Ele desmaiou e teve a cabeça atingida por chutes e golpes com pedaços de madeira.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Marcely Gomes

"As testemunhas nos informaram que, após perceberem que se tratava de um assalto, e o homem estar sem qualquer arma, a população correu atrás dele e o matou a pauladas", disse a sargento da 24a Cicom, Dilma.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas apenas constatou o óbito. O caso foi atendido pela 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O jovem foi morto a pauladas | Foto: Marcely Gomes





Funcionários do Instituto Médico Legal (IML) fizeram a remoção do corpo depois do trabalho pericial do Departamento de Perícia Técnico-Científica (DPTC). O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



Centro sangrento

No inicio da tarde desta terça, mulher de 22 anos morreu com um golpe de faca nas costas e um homem de 24 anos ficou ferido após um desentendimento. O caso aconteceu, na travessa Tabelião Lessa, no Centro de Manaus.

De acordo com informações levantadas com a 24ª Cicom, tudo começou com uma briga entre dois homens, conhecidos apenas como "Neguinho" e "Gordinho", que são frequentadores da área. Os dois se desentenderam e brigaram na Manaus Moderna.

Revolta popular contra o crime

A população de Borba, município distante 151 quilômetros de Manaus, invadiu, na noite do último domingo (08), a delegacia da cidade para matar um homem de 18 anos , suspeito de estuprar e assassinar com 16 facadas uma adolescente de 14 anos na última quarta-feira (04).

O suspeito teria confessado a autoria o crime e estava detido na delegacia do município à disposição da Justiça. A população, revoltada, invadiu o local, retirou o suspeito a força e o linchou. O corpo dele depois foi jogado numa fogueira.



