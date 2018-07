Apreensão de armas de fogo cresce 15% em 2018, no Amazonas

Manaus - Quase 280 armas foram apreendidas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) até o mês de maio de 2018. Os dados, divulgados nesta terça-feira (10), são da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), e vão de armas de fabricação caseira a fuzis e uma metralhadora ponto 30, com capacidade para derrubar aviões.

Os revólveres continuam sendo a maioria do total apreendido pelas polícias, conforme informações do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), coordenado pela Seai e outros órgãos. A cada duas apreensões, uma é de revólver, totalizando 140 unidades das 278 armas apreendidas neste ano. Em 2017, foram 241 de janeiro a maio.



Investigações e reforço ostensivo



Na Operação Banzeiro, deflagrada em abril, foi apreendida uma metralhadora Browning M1919 .30, de fabricação norte-americana, avaliada no mercado negro em torno de R$ 80 mil e possivelmente trazida para o Brasil da região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.



O armamento estava na casa de um homem de 27 anos, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, quando 13 integrantes de uma organização criminosa foram presos em diversas zonas da cidade. À época, o suspeito conseguiu fugir, deixando a metralhadora para trás. Responsável por guardar armas e munições da facção, ele foi preso em junho por policiais da Seai com 85 munições da metralhadora .30.

SSP apreendeu também uma metralhadora .30, com o narcotraficante Clemilson dos Santos Farias, de 40 anos, vulgo "Tio Patinhas" | Foto: Divulgação

A arma é a mesma que aparece em foto com o narcotraficante Clemilson dos Santos Farias, de 40 anos, vulgo “Tio Patinhas”. Preso em junho, no Nordeste, um dos líderes de uma facção criminosa afirmou que havia planejado comprar o armamento para a facção, mas desistiu por causa do valor elevado. As investigações apontam que Clemilson mantém conexão com o traficante Gelson Carnaúba, ambos do mesmo grupo criminoso.



Armamento



Além das metralhadoras, fuzis e revólveres, as forças de segurança pública do Amazonas apreenderam pistolas, espingardas, rifles, garruchas, entre outras armas.



Depois que as armas são apreendidas pelas forças policiais, o setor de Balística Forense do Instituto de Criminalística (IC), do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPCTC), emite um laudo confirmando as características das mesmas, que passam a integrar as estatísticas de armas apreendidas.

