Polícia Civil identifica 10 pessoas envolvidas no linchamento em Borba

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) identificou 10 pessoas envolvidas no linchamento de Gabriel Lima Cardoso , de 18 anos, suspeito de estuprar e matar uma adolescente de 14 anos, em Borba (a 151 quilômetros de Manaus).

De acordo com o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mateus Moreira, as pessoas que estavam no local, no dia do crime, estão prestando depoimento.

A PC-AM ainda informou que está colhendo os depoimentos dos familiares da adolescente de 14 anos, que foi vítima de homicídio, assim como os de Gabriel, suspeito do crime e, posteriormente, brutalmente assassinado. O jovem de 18 anos teve o corpo completamente carbonizado em uma fogueira na cidade.

Em uma entrevista a uma TV local, o secretário de segurança pública do Amazonas, Anézio Brito de Paiva, explicou que todos os suspeitos serão autuados criminalmente.



"As pessoas identificadas vão responder por homicídio contra o Gabriel, lesão corporal dos seis policiais agredidos e depredação do patrimônio público", disse.

