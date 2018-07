Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de matar idoso no AM

Presidente Figueiredo (AM) - Na tarde de segunda-feira (8), a Polícia Civil prendeu um jovem de 21 anos, conhecido como ‘Sarapó’, e apreendeu um adolescente de 17 anos. Os dois são suspeitos de matar um agricultor de 73 anos, no último domingo (8).

O idoso foi encontrado morto com sinais de agressão física nas proximidades da comunidade Jardim Floresta, no quilômetro 126 da rodovia federal BR-174, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado José Campelo, titular da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a dupla confessou participação no latrocínio (roubo seguido de morte) e deu detalhes do crime.

Segundo os suspeitos, a intenção era 'apenas' desmaiar o agricultor com pauladas para roubar e vender os pertences da vítima. O corpo do agricultor, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por moradores em uma área de mata.

As buscas pelo envolvidos iniciaram após moradores informarem a presença dos suspeitos no sítio da vítima. A dupla foi localizada por volta das 16h, em outro sítio no quilômetro 129 da BR-174. No local, os policiais encontraram uma churrasqueira elétrica, uma roçadeira, dois ventiladores, além de outros pertences roubados do agricultor.

“Em depoimento, eles relataram que não pretendiam matar o agricultor, mas decidiram pelo assassinato após desmaiar a vítima com uma paulada. Os pertences subtraídos do local seriam vendidos a terceiros”, explicou o delegado.

Sarapó foi autuado em flagrante por latrocínio e ocultação de cadáver. Ele deve ficar na unidade policial à disposição da Justiça. Já o adolescente responderá pelo ato infracional análogo ao latrocínio e ocultação de cadáver. O menor deve ser transferido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), em Manaus.

Operação da polícia

Com intuito de combater roubos e furtos de veículos, a equipe da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo vem intensificando operações policiais para prender receptadores e autores do crime no município.

De acordo com o delegado José Campelo, durante a operação que visa inibir a prática criminosa, quatro motocicletas foram recuperadas em zonas distintas de Manaus. Duas pessoas foram detidas por receptação.

Os veículos furtados ou roubados em Presidente Figueiredo eram revendidos na capital amazonense com valores em média entre R$ 2 mil a R$ 3 mil, segundo delegado.

José Campelo ressaltou que as investigações estão sendo realizadas na capital e as blitzes intensificadas no município.

