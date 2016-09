Polícia vai ouvir filha de empresário executado a tiros, dentro de carro, na Zona Oeste de Manaus

O titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Ivo Martins, irá notificar a filha do empresário Paulo Lima de Souza, 42, executado na tarde deste domingo (11), para prestar depoimento sobre o crime nesta terça-feira (13). A adolescente de 15 anos é a principal testemunha do caso, já que estava ao lado do pai quando o mesmo foi alvejado por seis tiros no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações preliminares, a adolescente não ficou ferida porque, quando percebeu a ação do suspeito, abriu a porta do passageiro e correu do carro, uma picape modelo Triton L200, de cor verde e placa OAM 7368.

A DEHS trata o crime como possível acerto de contas. A suspeita é de que a execução tenha sido motivada por causa da venda irregular de terras em Manaus, capitaneada por Paulo.

“A principal hipótese que trabalhamos é essa porque tivemos informação sobre vendas irregulares de terrenos, mas não descartamos outras linhas de investigação como crime passional”, declarou Ivo Martins.

O crime

Paulo Lima foi alvejado por seis tiros – dois atingiram a cabeça – ao sair da casa de amigos, na rua Russélia, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste da cidade.

De acordo com informações da polícia, um homem, ainda não identificado, abriu a porta do motorista da picape e efetuou os disparos. Em seguida, entrou em um veículo Renault, modelo Logan, de cor branca e placa não identificada, onde um outro homem já o aguardava.

O tenente Itamar Coutinho, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) disse que os tiros partiram de um revólver calibre 38 e que nada foi roubado do interior da picape.

Por equipe EM TEMPO online