Polícia vai ao BBB ouvir Marcos e Emilly sobre briga e participante pode sair

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou nesta segunda-feira (10) que vai registrar ocorrência contra as supostas agressões praticadas por Marcos no “BBB 17”. A equipe de investigação foi à casa mais vigiada do Brasil para colher os depoimentos do médico e de Emilly.

O órgão informou em sua conta no Twitter, nesta segunda-feira (10), que o caso ficará sob responsabilidade da Delegacia da Mulher de Jacarepaguá, próxima à casa onde o programa é gravado.

A decisão foi tomada pela delegada Márcia Noeli, que é diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher. A autoridade policial informou que tomou a decisão após circular um vídeo onde ele aparece apertando o braço da sister, que já tem uma marca – que pode ser oriunda de agressão.

Caso a polícia entre com uma medida protetiva, Marcos poderá ser afastado do programa ainda hoje. Procurada pela reportagem, a Rede Globo ainda não se posicionou sobre o caso.

