Polícia revista passageiros em Manaus e apreende 55kg de droga abandonada em barco

Apreensão de droga partiu de denúncia anônima – foto: Divulgação

Uma denúncia anônima levou policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) a apreender mais 55 quilos de maconha do tipo skunk em um barco de recreio, no Porto da Manaus Moderna, Centro, Zona Sul de Manaus. Essa é a segunda grande apreensão em pouco mais de 24 horas, na capital. Na madrugada de sábado, um homem foi preso com 330 kg de drogas, no bairro Nova Cidade, Zona Norte.

A embarcação A. Nunes, que trouxe a droga apreendida nesse domingo, vinha de Tefé e foi abordada pela equipe policial. A ação contou com o apoio da Força Especial de Repressão e Assalto (Fera) e da Secretaria Adjunta de Inteligência (Seai).

De acordo com o delegado titular do Denarc, Paulo Mavignier, a droga foi deixada no local após a intervenção da polícia. “Recebemos a denúncia que o barco teria entorpecentes e por volta das 6 horas iniciamos a revista aos passageiros. Todos foram saindo e restaram duas malas no primeiro piso e duas sacolas no segundo, onde encontramos o entorpecente”, descreveu Mavignier.

O dono da embarcação ainda será ouvido, em data a definir. A Polícia não soube precisar a quantidade de passageiros que estavam na embarcação. Ninguém foi preso.

Raphael Sampaio

