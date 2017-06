Polícia prende três pessoas e recupera notebooks que foram roubados de Cartório em Coari

Um aparelho televisor também foi recuperado durante a a ação da polícia de Coari – Divulgação

Dois adolescentes, de 17 anos, foram apreendidos na tarde de segunda-feira (5), após roubo ao Cartório Eleitoral de Coari, no município de Coari (distante 450 km de Manaus). Com a prisão, foram recuperados três notebooks e uma televisão de 32 polegadas.

Os infratores arrombaram fechaduras do Cartório Eleitoral e roubaram todos os cinco notebooks utilizados para o cadastro biométrico dos eleitores do município, além de uma televisão. O crime aconteceu no final de semana, mas só foi registrado na segunda-feira (5), quando uma servidora da Justiça Eleitoral compareceu à Delegacia a fim de registrar um furto ocorrido.

O delegado Mauro Duarte e o investigador Ozimar Maciel foram até o local do fato e iniciaram o trabalho para a identificação dos autores.

Após denúncia anônima conseguiram realizar a apreensão dos dois adolescentes, que confessaram participação no fato e ainda apontaram a participação de outros dois menores. No local também foram apreendidos ferramentas utilizadas no arrombamento das portas, tais como alicate de pressão, alicate de corte, lucas e cordas.

As investigações prosseguem a fim de identificar e localizar os demais autores do fato e recuperar os outros dois notebooks furtados.

Com informações da assessoria