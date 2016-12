Polícia reconstitui desaparecimento de delegado

A reconstituição da operação que culminou no desaparecimento do delegado Thyago Garcez, 30, foi concluída na noite desta segunda-feira (19) no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). O trabalho foi iniciado na manhã de domingo (20). E reproduziu as condições da noite do último dia 5 de dezembro, quando o delegado desapareceu.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, a atividade teve a participação de 35 policiais, incluindo os sobreviventes do caso. Cinco lanchas foram utilizadas durante a reconstituição, que teve também o reforço de sete delegados.

“Apesar da chuva conseguimos encerrar os trabalhos. Ao longo do processo utilizamos um boneco e simulamos o percurso que um corpo faria à deriva no Rio Solimões, para que fosse possível descobrir o caminho que o delegado Thyago Garcez percorreu”, explicou Mariolino.

A Polícia Civil declarou que as investigações sobre o desaparecimento e as buscas pelo delegado titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Codajás, Thyago Garcez, vão continuar.

Os resultados dos laudos da perícia devem ficar prontos em aproximadamente 60 dias, segundo o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), Jefferson Mendes.

Também participaram do trabalho de reconstituição integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), policiais militares da Força-Tática, peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica e servidores lotados nas Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) dos municípios de Coari e Tefé.

