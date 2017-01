Polícia recaptura 65 fugitivos do sistema prisional

As forças de segurança do Amazonas recapturaram 65 fugitivos das unidades do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). A fuga dos presos ocorreu entre domingo (1º) e segunda-feira (2), durante rebelião e confrontos entre facções criminosas dentro de unidades prisionais que resultaram em 60 mortes. Ao todo 118 presos escaparam de unidades prisionais.

O comitê montado pelo governo estadual informou também que foram transferidos detentos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), no Centro de Manaus. A CPDRVP foi desativada em outubro de 2016, mas precisou ser utilizada para abrigar presos que não possuíam convívio social com a massa carcerária de suas respectivas unidades, e estavam recebendo ameaças. Atualmente, a unidade abriga 279 internos.

Total de recapturados do Compaj

1. Adelson Conceição Silva Almeida

2. Adriano de Souza Gomes

3. Adriano Lima Soares

4. Antônio Jackson Branches Gomes

5. Benys Alves De Souza

6. Bruno Monteiro Batista

7. Cleidinei Oliveira De Souza

8. Cleverton dos Santos Carriga

9. David Jesus de Souza

10. Fan Ling de Oliveira Cintra

11. Francinaldo Pereira Cardoso

12. Genilson Silva de Castro

13. Jean Rafael Moraes de Souza

14. Joender Góes Marinho

15. Jones Silva de Souza

16. Juscelino Inacio da Silva

17. Keven Vales Nogueira

18. Leonardo Natividade Freitas

19. Leonardo Vale Martins

20. Leonei Pereira dos Santos

21. Lucas do Carmo Oliveira

22. Malaquias Pinto Cordeiro

23. Miller de Souza Braga

24. Oberlan Lima da Silva

25. Orivan Carvalho de Souza

26. Paulo Brasil da Silva

27. Peterson Henrique Oliveira da Rocha

28. Printes Guimarães Sodré

29. Rafael Pereira De Sousa

30. Railson Teles Guimaraes

31. Wallace Oliveira Pinheiro

32. Wendley de Souza Stanley

33. Wilian de Souza Nunes

Total de recapturados do Ipat

1. Alexandre Jose Castro Roberto

2. Alexandre Santos de Souza

3. Alexsandro Lima da Silva

4. Carlos Alberto Ferreira da Silva

5. Carlos André Garone Dos Santos

6. Daniel Oliveira Melgueiro

7. Dionísio Santos Mariano

8. Douglas Pereira de Araújo

9. Eduardo dos Santos Costa

10. Erick de Souza Lima

11. Francisco de Assis Oliveira Ferreira

12. Janderson Carneiro Nascimento

13. Jean Garcia Brasil

14. Jhoe Denncer Nery Ribeiro

15. Jociel Santos Trindade

16. Jonatas dos Santos Fonseca

17. Jonilson Jumbato Alvarato

18. Jovane Soares dos Santos

19. Luan de Lima Soares

20. Manoel de Almeida

21. Marcos Antônio Viana Mascarenha

22. Matheus Correa da Silva

23. Matheus de Oliveira Costa

24. Mayko dos Santos Farias

25. Ricardo Silva Garcia

26. Robert Niro Pereira Simpson

27. Rodrigo Tenorio Nicolino

28. Ronald da Silva Pinheiro

29. Thiago Pinheiro de Souza

30. Wagner Roberto Tavares dos Santos

31. William da Silva Ayres

32. Wuylk Marques Batista

Liberação dos corpos

Segundo os órgãos do Sistema de Segurança Pública e de Administração Penitenciária do estado, dos 60 detentos mortos, 39 foram identificados e 14 corpos foram liberados às famílias pelo Instituto Médico Legal (IML). A maioria dos corpos já reconhecidos está degolada. Inicialmente, o Departamento de Polícia Técnico-Científica estimou que todo o processo de identificação poderia levar até um mês.

Além das 56 mortes no Compaj, outros quatro presos morreram na Unidade Prisional de Puraquequara. Os assassinatos no Puraquequara ocorreram na tarde de segunda-feira (2), horas após o fim da rebelião no Compaj.

Agência Brasil