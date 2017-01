Polícia recaptura 110 fugitivos do sistema prisional

As ações dos órgãos do Sistema de Segurança Pública do Amazonas para recapturar foragidos do Sistema Prisional já resultaram em 110 prisões de fugitivos no mês de janeiro em Manaus. As informações encaminhadas à Central de Denúncias da SSP-AM, por meio do número 181 (ligação gratuita) e do WhatsApp (92) 9412-4431, têm contribuído com o trabalho da polícia.

A Força Tarefa formada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Polícia Militar e Polícia Civil recapturou foragidos até mesmo de datas anteriores à fuga do dia 1º de janeiro. Do total de 110 detentos que já foram devolvidos ao Sistema Prisional do Amazonas este ano, 91 eram fugitivos do dia 1º, e 19 de fugas anteriores.

O trabalho, iniciado no dia 1º de janeiro, envolve policiamento ostensivo nas ruas da cidade, operações em áreas com maior criminalidade e em Terminais, abordagens a veículos e pessoas, bem como diligências para apurar denúncias anônimas.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, afirmou que as ações de recaptura ganharam impulso a partir das medidas emergenciais anunciadas pela SSP-AM. “Nós remanejamos servidores lotados em setores administrativos para as ruas, solicitamos policiais lotados em outros órgãos, e, com a chegada da Força Nacional para atuar nos presídios, também tivemos a liberação dos nossos policiais que estavam ali, resultando em quase 600 homens a mais no policiamento ostensivo e recaptura de foragidos”, explicou.

Ele informou ainda que a portaria 001/2017 que permitiu o remanejamento de servidores policiais de setores administrativos para as ruas tinha validade de 15 dias e foi prorrogada por mais 15.

A Central de Denúncias é coordenada pela Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai), da SSP-AM. As ligações e mensagens são mantidas em sigilo e encaminhadas para os órgãos que atuam nas buscas: PM, PC e a Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas (Seaop).

Com informações da assessoria