Polícia realiza vistoria em presídio do Puraquequara

Uma vistoria está sendo realizada na Unidade Prisional do Puraquequara na manhã desta quinta-feira (5). Todos os detentos foram removidos de suas selas e colocados no pátio do presídio.

Policiais militares do Canil, da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam) e da Força Tática participam da ação preventiva.

A força-tarefa foi montata porque a Secretaria de Segurança pública recebeu informações de que em uma das celas da unidade Prisional foi encontrado um arsenal de armas de fogo que poderia ser utilizado por detentos em uma nova rebelião no sistema prisional do Amazonas.

Portal EM TEMPO