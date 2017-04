Polícia realiza operação em comunidade e consegue desmantelar quadrilha

Saimo Santos de Andrade, 19, Daniel Sombra Sá, 21, Philipe Barreto da Costa, 24, e Jose Eloy Gomes do Nascimento, 33, foram presos, na tarde da terça-feira (18), por volta das 17h, na Comunidade União dá Vitória, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

Com eles foram apreendidos um celular, prancha para cabelo, calculadora, câmera fotográfica, uma balança de precisão, bonés e também uma motocicleta com restrição de roubo, modelo CG160, placa OAA-6381.

De acordo com o delegado Rodrigo de Sá, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os quatro têm envolvimento com roubo e tráfico de drogas.

“Chegamos ao local após denúncias de pessoas, que disseram que eles estavam escondendo objetos provenientes de roubos na comunidade”, disse.

O primeiro a ser preso foi Daniel Sá, em sua casa, localizada na comunidade. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma adolescente, de 14 anos, que disse ser namorada do suspeito. Com ela foram encontradas várias porções de oxi, além de relógios e uma balança de precisão. Durante uma revista minuciosa no local, os policiais também encontraram mais trouxinhas de maconha, cocaína e oxi.

Após a apreensão da adolescente, a polícia conseguiu chegar nos demais suspeitos. Os quatro já possuem passagem pela polícia e serão conduzidos à audiência de custódia.

A adolescente deve ser encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) e deve responder pelo crime de associação ao tráfico.

Operação

Na mesma ação policial na comunidade, os policias do 20º DIP também acabaram prendendo Pedro Henrique Cunha, 19, e Valdinei Vieira dá Silva, 34, conhecido como “Jacaré”.

A dupla foi presa pela prática de crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e corrupção de menores. Segundo o delegado, os objetos eram roubados para depois serem trocados por drogas.

No momento do flagrante, a dupla estava com um menor de 17 anos. “Jacaré” foi preso por tráfico de drogas pela mesma equipe no mês de março, porém, foi solto durante a audiência de custódia. O suspeito possui cinco processos criminais e duas condenações por crimes diversos.

Por conta deste flagrante, tanto Valdinei quanto Pedro serão conduzidos, novamente, à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul da cidade.

Laize Minelli

EM TEMPO