Polícia procura por envolvidos na morte de vendedor de frutas, na Zona Centro-Sul

Imagens dos envolvidos na morte do vendedor de frutas, Marcos Sabino de Souza Filho, 32, foram divulgadas na manhã desta sexta-feira (2) pela Polícia Civil do Amazonas. O crime aconteceu na tarde do dia 5 de agosto deste ano, às 15h40, em um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ivo Martins, as imagens captadas pelas câmeras de segurança do local mostram o momento da chegada, e a saída, de um carro, modelo Pálio, de cor vermelha, envelopado na cor preta, onde três indivíduos descem do veículo e entram no estabelecimento comercial. As imagens também registraram quando Marcos foi abordado pelos três homens no interior do comércio e um deles efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça do vendedor que foi a óbito no local.

“A ação do trio foi planejada. As imagens das câmeras do estabelecimento mostram os infratores chegando no carro e o condutor do veículo fica aguardando os três homens. Um deles passou em frente ao estabelecimento e se posicionou na esquina da rua, até o momento dos outros entrarem no local. Os três entram juntos no comércio para cometer o crime”, explicou Martins.

Segundo a Polícia, um homem, identificado como Franciney Cardoso Barbosa, ficou no carro dando apoio ao trio no delito. O titular da DEHS informou, ainda, que Franciney foi executado por vários disparos de armas de fogo, no dia 25 do mês de agosto deste ano, na Travessa Nhamundá, no Centro de Manaus. “A partir da identificação das placas do Pálio, utilizado no homicídio de Marcos, chegamos até a identidade de Franciney, entretanto ele foi encontrado morto no último dia 25 de agosto. O carro, utilizado no delito, foi apreendido pela nossa equipe”, disse Martins.

Quem tiver informações que levem a localização dos infratores, pode entrar em contato com as equipes da DEHS pelos números: (92) 3636-2874 ou 99962-2667. O número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) também foi disponibilizado. A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade dos informantes.

