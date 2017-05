Polícia procura por corpo de PM que estaria enterrado em invasão

Policiais civis, militares e amigos de Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, desaparecido desde a última sexta-feira (26), passaram a manhã desta terça-feira (30) procurando o corpo do PM, que estaria enterrado embaixo de uma casa, em uma invasão no bairro Nova Cidade, Zona Norte.

Moradores da invasão afirmaram ter visto homens matando o policial e enterrando o corpo da vítima debaixo de um casebre. Os peritos do Instituto de Criminalística recolheram amostras de sangue para realizar testes de DNA.

De acordo com o tenente Cordeiro, do Canil da Polícia Militar, desde sábado os policiais estão fazendo buscas na invasão. “Nós começamos as escavações e estamos com duas cadelas treinadas para farejar cadáver. Não há como afirmar se o corpo está aqui ou não. Vamos continuar as buscas até chegarmos a uma conclusão”, informou.

De acordo com um amigo do policial, os autores do assassinato do PM são traficantes que comandam a invasão. “Aqui nessa invasão predomina a lei do silêncio. Os moradores não informam mais nada, a não ser que o corpo está aqui. Alguns dizem que ele foi esquartejado. Se isso tiver acontecido, será mais difícil encontrar o corpo”, disse o homem que não quis se identificar.

O subcomandante da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz, afirmou que uma força tarefa está trabalhando nas investigações do desaparecimento e da autoria do crime.

“Tudo o que temos até o momento são conjecturas. As informações são que o Paulo Sérgio saiu de casa para comprar um terreno no local, foi identificado como policial e acabou sendo morto por aproximadamente 15 homens. Existe a informação que ele foi enterrado, mas que um traficante deu ordens para tirar o corpo dele do local no domingo. Os traficantes da área fugiram da invasão. Ainda estamos em curso com as investigações, mas dando total suporte a família do policial”, explicou Cruz.

Ana Sena

EM TEMPO