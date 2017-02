Polícia prende suspeitos após postagem com arma no Facebook

Matheus Barros Pinheiro, 23, e Isequias de Souza, 48, foram presos, no início da tarde desta quinta-feira (2), por porte ilegal de arma de fogo, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu após pessoas informarem ao Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), que Matheus tinha postado fotos de uma pistola Taurus 840 no Facebook.

As investigações, que tiveram o apoio do 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP), iniciaram na última terça-feira (31). Hoje, por volta do meio dia, as equipes policiais encontraram a arma em um supermercado, sob posse de Isequias, no momento em que ele recebia a pistola de Matheus.

Os dois homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e o caso foi registrado na Seccional Sul. Os investigadores vão apurar a origem da arma de fogo.

Com informação da assessoria