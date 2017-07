Polícia prende suspeito que fez família de refém durante assalto

Thiago e mais dois suspeitos invadiram o local e ameaçaram as vítimas – Divulgação/PM

Três homens invadiram uma residência, situada no Conjunto Acariquara, no São José I, Zona Leste, na tarde desta sexta-feira (30), e fizeram uma família de refém. Com a chegada dos policiais da Rocam, dois dos suspeitos conseguiram fugir pulando o muro dos fundos da casa. Um terceiro foi preso em flagrante.

De acordo com o texto enviado pela Polícia Militar do Amazonas, os policiais receberam uma denúncia e se dirigiram até o local indicado. Um dos assaltantes utilizou uma arma de fogo para intimidar as vítimas e os outros dois estavam portando facas. O número de pessoas que estavam na casa no momento do assalto não foi informado pela PM, assim como as suas identidades.

Assim que perceberam a movimentação policial, os suspeitos fizeram as vítimas de reféns. Com medo da casa ser invadida a qualquer momento, os suspeitos abandonaram a casa fugiram.

“Eles pularam o muro dos fundos e saíram pulando os muros das residência vizinhas”, disse um dos PMs.

A equipe policial realizou buscas e capturou um dos suspeitos. identificado como Thiago Henrique Leite Ferreira, de 24 anos. Ele estava com alguns objetos do crime e uma faca. Ainda segundo a PM, o bando já havia colocado diversos eletrodomésticos, como TVs, aparelhos celulares, joias, computadores e vários outros objetos dentro de um veículo Hilux, placa JXQ- 8851, que pertence às vítimas.

O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Com informações da assessoria

