Polícia prende suspeito de roubar e fazer refém motorista em Manaus

João Lucas de Souza Oliveira, 18, foi preso, na noite de quinta-feira (29), suspeito de fazer um motorista de refém após roubar o carro da vítima. A prisão ocorreu na rua Nelson Carneiro, Bairro Colônia Santo Antônio, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito foi preso, por volta de 21h39, trafegando com o carro da vítima, modelo Chevrolet Classic, de cor preta, placa OAG 4484.

Na delegacia, o dono do veículo, que não teve o nome divulgado, reconheceu João Lucas como um dos homens que o mantiveram refém. Ele ficou dentro do próprio carro, sob a mira de revólver, enquanto eles faziam assaltos pela cidade.

Conforme relato da vítima à polícia, João Lucas e mais outros suspeitos o abordaram e, em seguida, anunciaram o assalto. A vítima foi colocada no banco do passageiro sob a mira da arma de fogo e um dos suspeitos assumiu a direção do veículo.

Por horas, segundo a vítima, ele foi feito refém pelos criminosos. Após alguns roubos pela cidade, o motorista foi liberado e os suspeitos fugiram levando o veículo.

O caso foi registrado no 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Nova Cidade, Zona Norte da cidade.

