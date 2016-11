Polícia prende suspeito de matar conferente em comunidade da zona rural de Manaus

O principal suspeito de matar o conferente Antônio Sérgio da Silva Ferreira, 38, foi preso horas após do crime na comunidade São Pedro, zona rural de Manaus. O corpo da vítima foi jogado nas águas do rio Cuieiras e removido nesta quarta-feira (2) pela Polícia Civil do Amazonas.

De acordo com familiares de Antônio, a morte – que ocorreu na noite desta terça-feira (1º) – não foi realizada após uma noite de bebedeira como populares afirmaram inicialmente. Segundo os parentes, ele foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). A lancha e outros objetos da vítima foram levados pelo assassino, que era foragido da justiça. O nome do autor não foi revelado pela polícia.

Após matar o conferente, o suspeito levou o corpo para o rio e o escondeu entre troncos de árvores. Em seguida, ele teria fugido da comunidade na embarcação da vítima. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), Ivo Martins, por ser feriado e a equipe estar reduzida, foi solicitado o apoio das equipes do Departamento de Polícia do Interior (DPI), também coordenado pela Polícia Civil.

Uma lancha da polícia foi encaminhada e fez a remoção do corpo da comunidade para o Instituto Médico Legal (IML) de Manaus. O caso está sendo investigado pelo departamento e o suspeito será trazido para Manaus e encaminhado, posteriormente, para um presídio da capital.

